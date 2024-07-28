شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات وفرص وفعاليات.. تفاصيل تنظيم معرض "مسكن 3 " بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن رعايتها للنسخة الثالثة من معرض "مسكن 3" الذي يقام من الفترة 19 - 21 سبتمبر بالرياض.

ويهدف معرض "مسكن 3" إلى توفير منصة شاملة للمستثمرين والشركات العقارية. معرض "مسكن 3" وستتاح الفرصة لتبادل الأفكار والابتكارات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز استدامته.

كما سيشارك في هذا الحدث عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مسرعات أعمال متخصصة.

وسيشتمل المعرض على مجموعة متنوعة من الفعاليات، من بينها ورش عمل وندوات تخصصية حول سبل الادخار والتمويل في الشأن العقاري، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري، والابتكار في المنتجات السكنية. فعاليات المعرض العقاري وسيُوفر المعرض مساحة شاملة يلتقي من خلالها المتخصصون والمهتمون بالشأن العقاري، والباحثون عن فرص استثمارية ومنتجات سكنية تلبي تطلعاتهم.

كما سيسهم معرض "مسكن 3" في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المهتمة والفاعلة في القطاع العقاري.

