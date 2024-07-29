شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. البورصة تغلق تعاملاتها على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.969 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 15.9 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.64% مسجلاً 28851.23 نقطة. البورصة المصرية فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.12% ليصل إلى 6721.73 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا تراجعًا بلغت نسبته 0.11% لينهي التعاملات عند مستوى 9590.94 نقطة.