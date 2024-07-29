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- بواسطة أيمن الوشواش - التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ومركز الأحساء للتحكيم التجاري، وقعا اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة لتعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ ومركز الأحساء للتحكيم التجاري، وقعا اتفاقية تعاون، لتبادل الخبرات والمعارف وتنظيم البرامج التدريبية والفعاليات المتخصصة لتعزيز دور التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية. ووقع الاتفاقية، بمقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في المنامة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور المهندس كمال آل حمد، ورئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري الدكتور يوسف الجبر. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين للعمل معا على تعزيز التعاون في مجالات التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات، وتبادل الخبرات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية ذات الصلة، بهدف تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء في مجال تسوية النزاعات.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من جهود المركزين لنشر الثقافة التحكيمية والتبادل المعرفي وتعزيز المعايير والممارسات المهنية في مجال التحكيم التجاري وتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية لتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال المهم.

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