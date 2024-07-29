شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 يغلق منخفضًا 0.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين.

يأتي هذا مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة في بداية أسبوع حافل بنتائج الشركات. نتائج البورصة الأوروبية وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.2 بالمئة، بعد أن سجل مكاسب هامشية الأسبوع الماضي.

وكان قطاع السيارات هو الأكثر تراجعًا بين القطاعات الرئيسية، إذ انخفض 1.3 بالمئة.

