شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 11 مليار ريال.. 184 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 21 - 27 يوليو 2024م, 184.097.000 عملية، بقيمة 11.243.476.000ريال، مقابل 10.934.576.000ريال، عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.892.000 بقيمة 647.721.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.448.000 بقيمة 321.769.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 98.000 بقيمة 116.189.000 ريال.

كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.093.000 بقيمة 190.947.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14.544.000 بقيمة 782.418.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 6.851.000 بقيمة 706.348.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.043.000 بقيمة 259.377.000 ريال. المطاعم والمقاهي وبلغ عدد العمليات في الفنادق 809.000 بقيمة 293.646.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 957.000 بقيمة 65.462.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 172.000 بقيمة 209.978.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 22.032.000 بقيمة 1.425.362.000 ريال.

ووصل عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.817.000 بقيمة 222.808.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 52.094.000 بقيمة 1.696.664.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 43.272.000 بقيمة 1.650.262.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 1.387.000 بقيمة 96.881.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.495.000 بقيمة 706.377.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 29.095.000 بقيمة 1.851.267.000 ريال. نقاط البيع في الدمام وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 56.638.000 بقيمة 3.722.079.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.533.000 بقيمة 461.387.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.549.000 بقيمة 441.695.000 ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.719.000 بقيمة 191.634.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.257.000 بقيمة 171.377.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 4.081.000 بقيمة 211.745.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.085.000 بقيمة 249.239.000 ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ 3.803.000 بقيمة 313.281.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.227.000 بقيمة 534.311.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.745.000 بقيمة 1.628.017.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 64.460.000 بقيمة 3.318.710.000 ريال.