شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكاكاو تتعرض لهبوط مفاجئ بعد بلوغها مستويات قياسية والان نبدء بالتفاصيل

موجة ارتفاع سابقة

الدمام - شريف احمد - هبطت العقود الآجلة للكاكاو إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر، بعد بلوغها مستويات قياسية في الفترة السابقة، ويعتقد البعض أن حالة السوق يمكن أن تنقلب من عجز إلى وفرة على الأمد الطويل، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي ومخاوف من نقص المعروض بسبب الظروف المناخية غير المواتية في بعض المناطق الرئيسية المنتجة للكاكاو، مثل ساحل العاج وغانا. هذا الارتفاع دفع الأسعار إلى مستويات قياسية، ما أثار تفاؤلاً كبيراً بين المزارعين والمصدرين.

تحسن إمدادات الكاكاو

انحسار تهديدات محاصيل الكاكاو

تأثير المضاربات

إزاء ذلك يقوم قادة الصناعة والمتداولين بموازنة احتمالات تحسن العرض في الموسم المقبل مقابل احتمالات ضعف الطلب.وانخفضت العقود بنحو 4.4 % إلى 6650 دولارا للطن في نيويورك اليوم الثلاثاء، وهو أدنى سعر منذ أوائل مارس الماضي.وتراجعت العقود الآجلة بنحو 13% هذا الشهر بعد أن تضاعفت أكثر من الضعف في وقت سابق من هذا العام.تعرضت أسعار الكاكاو لانخفاض حاد نتيجة لعدة عوامل. من بين هذه العوامل، تقارير عن تحسن الظروف الجوية في المناطق المنتجة، مما يشير إلى إمكانية زيادة المحصول في المستقبل القريب. إضافة إلى ذلك، أدت المخاوف الاقتصادية العالمية والتوترات التجارية إلى تراجع الطلب على الكاكاو، خاصة من جانب الأسواق الآسيوية التي تُعد من أكبر المستهلكين للكاكاو.وفي هذا الإطار، يتوقع محللون أن تؤدي نهاية نمط طقس ظاهرة النينيو والتحول المحتمل إلى النينيا إلى تعزيز عمليات الإنتاج، وإنتاج محاصيل الكاكاو.اقرأ أيضاً: كبار مصنعي الشوكولاتة يقللون إنتاجهم بسبب ارتفاع أسعار الكاكاووسيؤثر تحسن التوقعات للموسم المقبل على الأسعار حيث يرى بعض المحللين أن السوق ستعوض قدر مما منيت به من تراجعت سابقة وأن السوق سيتكون لديه فائض في موسم 2024-2025 القادم بعد ثلاث سنوات متتالية من العجز.

كما لعبت المضاربات في الأسواق المالية دوراً في تقلب أسعار الكاكاو. فمع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، قام العديد من المضاربين بجني أرباحهم من خلال بيع عقود الكاكاو، مما ساهم في زيادة العرض وتراجع الأسعار بشكل ملحوظ.

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وأثار هذا الهبوط المفاجئ قلق المنتجين، خاصة في الدول الأفريقية التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات الكاكاو. وعبر بعض المزارعين عن مخاوفهم من تأثير هذا الانخفاض على دخلهم ومستوى معيشتهم، مطالبين الحكومات بتقديم دعم لمساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

تقلبات محتملة في أسعار الكاكاو

تحذيرات مصنعي الشيكولاتة

ومن هذا المنطلق فاحتمالات حدوث تقلبات في سوق الكاكاو تبدو كبيرة إلى حد ما لكن الأمر ليس محسوم أيضًا.وقال المحللون في وحدة "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سولوشنز" :إنهم "ما زالوا يتحلون بالحذر وعدم الانجرار إلى حالة من التفاؤل المفرط الذي قد لا يتحقق" وذلك بشأن انتعاش الإنتاج في أكبر موقعين منتجين للكاكاو في ساحل العاج وغانا. وتوقع المحللون حدوث عجز صغير قدره 110 آلاف طن للموسم.وقال المحللون إن ارتفاع أسعار الكاكاو لفترة طويلة، والذي من المتوقع أن يستمر، من المرجح أن يؤثر على الطلب ويؤدي إلى تباطؤ في عمليات الإنتاج للسلعة في شكلها القابل للتصريف في الأسواق وعمليات الطحن.اقرأ أيضاً: الشوكولاتة في المملكة.. سوق متوسع بأكثر من مليار دولاروحذرت شركات كثيرة لصناعة الشيكولاتة بالفعل من أن الهوامش الربحية قد تتعرض لضغوط في النصف الثاني من العام الجاري 2024 حيث تشتري الشركات الحبوب بأسعار أعلى بعد ارتفاع الأسعار هذا العام.وفي الأسبوع الماضي، أشارت شركة "نستله" المصنعة لشوكولاتة كيت كات إلى "بيئة استهلاكية صعبة ومليئة بالتحديات" وذلك في توضيح لها حول الأرباح، حيث يريد العملاء الحصول على السلعة بسعر أرخص.وقالت شركة "ليندت آند سبرونجلي" إن سوق الشوكولاتة العالمي يشهد تباطؤًا لبعض المنتجات.