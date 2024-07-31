الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.988 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 116.1 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.65% محققًا 29039.42 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.47% ليصل إلى 6820.61 نقطة.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، نموًا بنسبة 1.35% منهيًا التعاملات عند مستوى 9720.71 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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