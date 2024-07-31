شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.988 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 116.1 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.65% محققًا 29039.42 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 1.47% ليصل إلى 6820.61 نقطة.

وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، نموًا بنسبة 1.35% منهيًا التعاملات عند مستوى 9720.71 نقطة.