شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القطيف تحتفل باليوم الوطني 94 بفعاليات متنوعة على كورنيش دارين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت احتفالات أهالي وزوار محافظة القطيف بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 94، إذ يشهد كورنيش دارين في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2024 عدد من الفعاليات.

وتشمل الفعاليات سباق جري رياضي، عروض بحرية مبهرة، عروض فلكلورية شعبية تعكس تراث المملكة الغني.

احتفالات اليوم الوطني 94 في القطيف هذا بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأركان، التي تحتفي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

وستقام الاحتفالات على كورنيش دارين من الساعة 4:30 مساءً إلى 10:30 مساءً، لتتيح للجميع فرصة المشاركة في هذه الأجواء الاحتفالية الوطنية.

