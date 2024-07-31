شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية، عن آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 48.33 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.49 جنيه للشراء، و48.59 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليصل إلى 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنوك وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، مسجلا 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 48.60 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني ليصل إلى 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.