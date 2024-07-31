شكرا لقرائتكم خبر عن منح مستفيدي منتج «البناء الذاتي» و«أرض وقرض» مهلة 16 شهرا إضافية #عاجل والان نبدء بالتفاصيل

بدء استقبال الطلبات الأحد

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مهلة إضافية

الدمام - شريف احمد - وجه وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرًا لمستفيدي منتج "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهراً ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم.وجاءت المهلة لتمكينهم من صرف الدفعات التمويلية من الجهات التمويلية المعتمدة.قال الصندوق العقاري إن استقبال طلبات المستفيدين تبدأ اعتباراً من الأحد المقبل الموافق 4 أغسطس من خلال خدمة صرف الدفعات التمويلية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.ودعا المستفيدين إتمام مراحل بناء منازلهم وفق المهلة الجديدة وتحديث مراحل البناء عند تقديم وصرف الدفعات التمويلية بهدف استمرار الدعم السكني.وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن المهلة الإضافية تأتي في إطار حرص الوزير وبرنامج الإسكان والصندوق العقاري لتمكين المستفيدين من منتج البناء الذاتي ومنتج "أرض وقرض" من إنجاز مراحل البناء لمساكنهم.وأشار إلى أن المهلة الممنوحة للمستفيدين تتراوح ما بين 4 أشهر وتصل إلى 16 شهراً حسب مراحل إنجاز بناء المستفيد لمنزله.يُذكر أن لائحة الدعم السكني إضافة إلى العقود مع الجهات التمويلية أكدت على أن يلتزم مستفيدي منتج البناء الذاتي وأرض وقرض عند توقيع العقد التمويلي بالبدء في مراحل البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الدعم السكني، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.