الاقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات جلسه اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 31 يوليو 2024 03:30 م

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الأربعاء .

وأغلق  مؤشر "إيجي إكس 30" على صعود بنسبة 1.17%  ليصل إلى مستوى 29378 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود  بنسبة  1.18% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.

كما أعلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تعاملاته على صعود بنسبة 026% ليصل إلى مستوى 6838 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 9762 نقطة .


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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