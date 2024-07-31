شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات جلسه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعى خلال جلسة اليوم الأربعاء .

وأغلق مؤشر "إيجي إكس 30" على صعود بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 29378 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" على صعود بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 12698 نقطة.

كما أعلق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تعاملاته على صعود بنسبة 026% ليصل إلى مستوى 6838 نقطة، وأغلق مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، على صعود بنسبة 0.43 % ليصل إلى مستوى 9762 نقطة .



