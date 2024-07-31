شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستقبل سفيرة الإمارات لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، عمق ومتانة العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، موضحاً أن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مختلف المجالات، فى المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وهناك تعاون مستمر مع المستثمرين الاماراتيين.

كما أكد وزير الإسكان، أن مصر سوق واعدة للاستثمار فى مختلف المجالات، وهى السوق الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبها تقدمت السفيرة مريم خليفة الكعبي، بالتهنئة للوزير بمنصبه الجديدة، مشيدة بحجم التعاون الكبير مع الوزارة، ومؤكدة أنه سيتم التنسيق المستمر بشأن فتح مجالات متعددة للتعاون.