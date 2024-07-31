شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى والعربى للتأمين والرقابة المالية يكرمون ووزير المالية السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العام العربى للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وقام الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد، ومجدى فرغلى الأمين العام المساعد للاتحاد العام العربى للتأمين، بتكريم الدكتور معيط؛ وذلك لتفانيه فى أداء واجباته الوطنية فى خدمة بلده بكل اجتهاد وإخلاص وتواضع، سواءً من خلال موقعه وزيرًا للمالية لأكثر من 3 سنوات، فى ظروف بالغة الدقة والصعوبة إدار خلالها المالية العامة للدولة بكفاءة واقتدار، ولمساهماته الثرية فى سوق التأمين المصرى، والعربي.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدكتور محمد معيط استطاع أن يقدم نموذجًا فى العطاء الوطنى طوال مسيرته وحتى الآن.. ويستحق أن ننظر إليه بعين التقدير والإجلال.



أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الدكتور محمد معيط يتمتع بخبرات اكتوارية كبيرة ويعد من الشخصيات الأكثر دعمًا لقطاع التأمين فى مصر.



أعرب الدكتور محمد معيط عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم الغالى من قطاع التأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، لافتًا إلى أنه يحرص على الاجتهاد والعمل المخلص الدؤوب فى أى موقع تولى أمانته منذ أن تخرج فى كليته وحتى الآن؛ إيمانًا بمسئوليته نحو وطنه.