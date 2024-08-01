شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الخامسة.. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة للمرة الخامسة هذا العام والثامنة على التوالي عند النطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.وأكد رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول, أن بيانات التضخم وسوق العمل تستمر في التحرك نحو توازن أفضل، لكن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك "بشكل مستدام" نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.وأوضح في تصريح عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة، أنه إذا تباطأ التضخم وفقاً للتوقعات وظل النمو قوياً إلى حد معقول سيكون خفض الفائدة مطروحاً على الطاولة في اجتماع سبتمبر.