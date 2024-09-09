سلطات الصين تزيل القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع

أعلنت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، عن "رفع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع الوطني اعتبارا من 1 تشرين الثاني المقبل".

اشارت الى ان "نسخة العام 2024 تقلص من قائمة المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بشكل مشترك، عدد القيود من 31 إلى 29، ما يحقق إزالة جميع القيود في قطاع التصنيع".

وحسب الوثيقة، فإن هذا القرار "يظهر تصميم الصين الثابت على مواصلة تحرير إجراءات الاستثمار وتسهيلها، فضلا عن مسؤوليتها عن تعزيز الانفتاح والتعاون العالميين".