علامة: اللقاءات الخارجية وتحرك السفراء الخمسة لن يلقى الصدى إذا لم نبادر لمساعدة انفسنا

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في حديث لـ "الجمهورية"، الى أنّ "إعادة تجديد رئيس مجلس النواب نبيه بري لدعوته الى التشاور هي فعل ايمان بأنّ الحوار او التشاور هو الطريق الوحيد لانتخاب رئيس للجمهورية انطلاقاً من الخصوصية اللبنانية التي يحكمها التوافق، والتي اعتقد انّ الجميع يدركها وربما لا يعترف بها تبعاً لاعتبارات خاصة".

ولفت الى أن "اليوم معظم الكتل لاقت دعوة بري بإيجابية باستثناء "القوات اللبنانية" التي تريد تطبيق الدستور. لكن السؤال: هل الحوار او التلاقي يخالف الدستور؟ لا اعتقد انّ هناك نصاً يتحدث عن التشاور كمخالفة دستورية. وللمفارقة يبدو الخارج أحرص منا على إنجاز الاستحقاق الرئاسي".

واعتبر علامة ان "اللقاءات الخارجية وتحرك السفراء الخمسة لن يلقى الصدى إذا لم نبادر لمساعدة انفسنا اولاً واخيراً"ً، مؤكدا أن "على الجميع ان يقرأوا المتغيّرات، خصوصاً انّ الاستحقاقات الأمنية والمعيشية تستوجب إعادة الانتظام للدولة بدءاً بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تكون رافعتها دعم الاطراف السياسية كافة".