وزير العدل: ملف سلامة لا يزال عالقاً امام محكمة التمييز الفرنسية

اشار وزير العدل هنري خوري لصحيفة "الجمهورية، الى انّ "ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لا يزال عالقاً امام محكمة التمييز الفرنسية، حيث طعن وكلاؤه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس بتثبيت الحجز الملقى على ممتلكاته، في وقت لا تزال البطاقة الحمراء الذي أصدرها الانتربول في حقه سارية المفعول".

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