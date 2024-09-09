هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي قصف مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا

اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مركز بحوث لتطوير أسلحة في سوريا".

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن أن "غارات إسرائيلية استهدفت عبر ثلاث دفعات، خمسة مواقع عسكرية بينها منطقة البحوث العلمية بمصياف غربي حماة"، لافتا الى "مقتل سبعة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين سوريين".

واوضح المرصد إن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام حاولت التصدي لهجوم إسرائيلي عنيف، عبر 3 دفعات، استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام في ريف حماة الغربي تتمركز ضمنها ميليشيات إيرانية وخبراء لتطوير الأسلحة في سورية".

وذكر المرصد أن "عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على ريف مصياف ارتفع إلى 7 أشخاص هم 3 مدنيين و4 عسكريين مجهولي الهوية"، مؤكدا أن "الهجوم ايضا اسفر عن إصابة 15 شخصا آخرين وأدى إلى تدمير مبان ومراكز عسكرية".

واشار الى أن "دوى 13 انفجارا عنيفا توزعت في كل من منطقة البحوث العلمية بمصياف غربي حماة، كما سقط صاروخان إسرائيليان في موقعين بمنطقة الزاوي بريف مصياف، واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية موقعا على طريق مصياف وادي العيون، وموقعا آخر بمنطقة حير عباس".