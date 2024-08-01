شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر يرتفع 160جنيها مسجلا 26560 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاع 160جنيها ليسجيل مستوى 26560 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26560 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصرى.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصرى، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.



