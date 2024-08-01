شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 1-8-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الخميس، 01 أغسطس 2024 12:03 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 1-8-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 12.31جنيه للشراء، 13.33جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.31جنيه للشراء. 13.33جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.42جنيه للشراء. 13.35جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.45جنيه للشراء. 13.38جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.40جنيه للشراء. 13.33جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 12.42جنيه للشراء. 13.36جنيه للبيع.

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