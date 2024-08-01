شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان 9 فائزين في انتخابات مجلس غرفة الرياض بعد إلغاء النتائج السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مساء اليوم الخميس، أسماء الفائزين بنتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، فوز 9 أسماء؛ إبراهيم بن عبدالرحمن محمد بن الشيخ، وتركي بن خالد محمد العجلان، وسلمان بن مسعد سعود العتيبي، وسالم بن علي سعيد العجمي، وعجلان بن سعد محمد العجلان، ومحمد بن عبدالله عبدالعزيز المرشد، وعبدالسلام بن عبدالرحمن ناصر الماجد، وعبدالله بن ابراهيم عبدالله الخريف، ونغيمش بن فهد عبدالهادي العجمي.



انتخابات الغرفة التجارية

كانت وزارة التجارة أصدرت بياناً بشأن نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالرياض للدورة (1446 – 1450هـ)، التي أجريت خلال الفترة 28/ 4 – 5/ 5 / 2024، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، التي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

وعلى إثر ذلك قامت الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية وإصدار العقوبات الرادعة بحقهم، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وأقرت لجنة الانتخابات استكمال إجراءات العملية الانتخابية وإلغاء الأصوات غير النظامية التي حصل عليها بعض المُرشحين، وإبلاغ الناخبين الذين حاولوا التصويت ولم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بأحقيتهم بالتصويت بتاريخ 12/ 1 /1446 هـ الموافق 18/ 7 / 2024م، على أن يبدأ التصويت من الساعة 8 صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 22/ 1/ 1446هـ الموافق 28 / 7 /2024م، وينتهي الساعة 6 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 26/ 1 /1446 هـ الموافق 1 / 8 /2024م، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من التصويت، وإعادة فرز الأصوات في نفس اليوم.