الاقتصاد

وزير البترول يتفقد مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - كتب - مروة الغول وهيثم البدرى

السبت، 03 أغسطس 2024 01:06 م

تفقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ،مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط والذى يعمل على تعظيم القيمة المضافة من النافتا الثقيلة المنتجة بالمصفاة باستخدام أحدث التقنيات العالمية لتحويلها إلى بنزين عالى الاوكتين مما يسهم في الحد من استيراده.

كما يمثل المشروع إضافة قوية  لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية  800 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتين والتكلفة الاستثمارية 450 مليون دولار (تعادل نحو 7 مليارات جنيه) كما تم تنفيذ المشروع بأيادى مصرية بواسطة شركتى إنبى وبتروجت.

 

جانب من التفقد
جانب من التفقد

 

جانب من المشروع في اسيوط
جانب من المشروع في اسيوط

 

مجمع اسيوط
مجمع اسيوط

 

مجمع أسيوط
مجمع أسيوط

 

وزير البترول في المجمع
وزير البترول في المجمع

 

وزير البترول
وزير البترول

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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