شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة لرئيس هيئة البترول لشركتى النصر ومصر للبترول بالسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار استراتيجية عمل قطاع البترول بالمتابعة الميدانية لدمواقع الإنتاجية والخدمية ، قام الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول يرافقه نوابه للتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على وللنقل والتوزيع المهندس ايمن عبد البديع بزيارة مفاجئة لمنطقة السويس البترولية شملت شركتى النصر ومصر للبترول.

وخلال زيارته لشركة النصر للبترول تابع البطل ومرافقوه الموقف التنفيذى لمشروع وحدة استخلاص البوتاجاز الجديدة VRU ، حيث اوضح المهندس محمد عبدالله رئيس الشركة أن المشروع يهدف الى تعظيم إنتاجية البوتاجاز من تقطير المتكثفات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى ٣٢٠ الف طن سنوياً ، لافتاً إلى انه من المخطط بدء تجارب التشغيل خلال ديسمبر القادم ، كما تابع رئيس الهيئة تشغيل وحدة تقطير المتكثفات الجديدة CDU4، والتى تبلغ حمولتها 2ر1 مليون طن سنوياً متكثفات مما ساهم فى تعظيم إنتاج النافتا والتي تصل لنسبة حوالي 60 ٪ من كمية المتكثفات المكررة بالوحدة.

وبالتالى زيادة إنتاجية البنزين عالي الاوكتان بمنطقة السويس ، بالإضافة إلى توفير نافتا خفيفة وغازات مناسبة لتشغيل وحدة استخلاص البوتاجاز الجديدة الجارى تنفيذها ، كما تم متابعة غرفة الطوارئ والذى يضم 5 غرف تشمل غرفة مراقبة سكادا مربوطة بغرفة سكادا التكرير بالهيئة وغرفة كاميرات مراقبة وحدات الشركة، وغرفة مراقبة 112 وتربط سلاح الإشارة التابع للقوات المسلحة بشركات المنطقة الجغرافية ، وغرفة الأمن السيبراني للشركة ، وغرفة مكافحة الحرائق .

واكد البطل على اهمية المشروعات الجديدة فى المساهمة الفعالة فى استدامة تامين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية ، مؤكدا على اهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

ويتابع مشروعات تطوير مستودع مصر للبترول

وعقب ذلك قام البطل ومرافقوه بزيارة شركة مصر للبترول بالسويس ، حيث استمع إلى شرح من المهندس احمد سليمان مدير عام منطقة السويس بالشركة حول اعمال تحديث وتطوير شبكه الإنذار والإطفاء بمستودع مصر للبترول بالسويس وأعمال تحديث الشبكه الداخلية والخزانات بالمستودع بما يضمن تحقيق خطه ومتطلبات التشغيل المطلوبه من الهيئة،

واعمال تطوير وتأهيل المستودع (الأسوار - المباني ) وتركيب نظام كاميرات مراقبه بالمستودع .

واوضح البطل اهمية الاستمرار فى تطبيق التحول الرقمى فى كافة الانشطة البترولية خاصة منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية لما له من دور فعال فى احكام الرقابة وتحديد احتياجات السوق الفعلية من الوقود .



