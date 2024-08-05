شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصات الأوروبية فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصات الأوروبية بدرجة كبيرة في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، وذلك في ظل تقلبات عالمية واسعة النطاق، وسط مخاوف من مخاطر ركود الاقتصاد الأمريكي.

وهبط مؤشر"ستوكس يوروب 600" بنسبة 3.13% إلى 482 نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي التكنولوجيا والمصارف 5% و4.67% على الترتيب، وفق مؤشرات موقع "بيزنيس إنسايدر".

وفي بريطانيا، تراجعت مؤشرات "فوتسي" بنسبة 2.17% إلى 7997 نقطة، وخسر "داكس" الألماني بنسبة 2.15% إلى 17281 نقطة.

وفي فرنسا، هبط مؤشر "كاك" بنسبة 2.58% إلى 7064 نقطة.

وبعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي، تزايدت حالة الخوف لدى المستثمرين في الأسواق حول ركود الاقتصاد الأمريكي، وخاصة مع استمرار حالة الغموض السياسي بسبب الانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وقفز مؤشر "فيكس VIX"، الذي يقيس تقلبات السوق المالية، إلى 41.65 في وول ستريت، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع تصاعد المخاوف من الركود.

وقد سجل هذا المؤشر، زيادة بنسبة 72% في لندن، مقارنة بالمستوى البالغ 23.5 الذي تم تسجيله في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات LSEG.

وتترقب الأسواق بمنطقة اليورو صدور بيانات مؤشر مديري مشتريات الخدمات من المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا في وقت لاحق من الأسبوع.