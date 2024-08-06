شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر، في ظل عمليات بيع واسعة النطاق مدفوعة بمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 3.1% ليصل إلى 482.42 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 13 فبراير.

ومن المتوقع أن يسجل المؤشر أسوأ أداء يومي منذ عامين ونصف العام.

كما شهد المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من 10 أشهر يوم الجمعة، وهبط إلى ما دون 500 نقطة للمرة الأولى منذ 15 أبريل. تأثر القطاعات المالية وكانت قد افتتحت جميع البورصات الأوروبية الرئيسة على انخفاض اليوم، مع تأثر القطاعات المالية بشكل كبير، إذ خسر المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2%.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الخدمات المالية بنسبة 3.6%، وهبط المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 5%.