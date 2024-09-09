شكرا لقرائتكم خبر عن «شركة شور» ترسي مشروعاً مع وزارة الاقتصاد بقيمة 9.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شور العالمية للتقنية ترسيتها أمس مشروع الخدمات المدارة لبرنامج التحول الرقمي مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لمدة سنتين بقيمة 9.77 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن المشروع يتضمن تقديم الخدمات المدارة لتشغيل برنامج التحول الرقمي ودعم الأعمال في المجالات المطلوبة من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والخدمات اللازمة للمستفيدين واستيفاء للاحتياج الحالي لاستمرارية أعمال برنامج التحول الرقمي في الوزارة.

وأشارت الشركة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الترسية.