شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 1879 مخالفة للصحة العامة خلال أسبوع في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2024م عن أعمال تعزيز الامتثال البيئي رفعًا لجودة الحياة.

ما تستهدف تحسين الخدمات المقدمة، وتفعيل الدور المجتمعي في نمو وازدهار المدينة، عبر العديد من الخدمات والأنشطة البيئية، الصحية، البلدية. جهود تعزيز الامتثال البيئي في الرياض وشملت الأعمال مباشرة ثمانية آلاف وستة وثلاثين بلاغًا، والتأكد من الامتثال عبر اثني عشر ألفًا وتسعمئة وخمس وستين جولة رقابية.

ورصدت ألف وثماني مئة وتسع وسبعين مخالفة للصحة العامة، وتنفيذ ألف وثلاثمئة وخمس جولات للمكافحة الحشرية، وغسل ومعالجة سبعين ألفًا وخمسمئة وخمسين حاوية، وتشجير أربعة وعشرين ألفًا ومئة وثماني شجيرات وزهور، وتنفيذ مئتين وأربع عشرة حملة مشتركة بين الجهات المعنية. مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتأتي هذه الأعمال امتدادًا لدور الأمانة الريادي في التنمية الحضرية، والبيئية، والصحية، والإصحاح البيئي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكذلك استراتيجية الأمانة في جعل الرياض مدينة مزدهرة، ذات جودة حياة عالية، وتقديم خدمات نوعية مميزة للسكان والزوار، بما يجعل الرياض مدينة تنافسية رائدة حضريًا وبيئيًا.