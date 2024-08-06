الاقتصاد

حفر 5 آبار بحقل شمال صفا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 03:00 ص

استعراض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة  بترول خليج السويس "جابكو" أهم نتائج الأعمال خلال العام المالى 2023/2024 حيث تضمنت الأتى ..


1-شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى انشطة البحث والإستكشاف والإنتاج.

2- فيما  بلغ حجم انتاجها حوالى 57 الف برميل زيت خام يومياً.

3-حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً .


4-ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 الف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم  .


5- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج .

 

6'وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث او اصابات .

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