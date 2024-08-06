شكرا لقرائتكم خبر عن حفر 5 آبار بحقل شمال صفا.. أهم المعلومات عن إنتاج البترول بحقول جابكو والان مع تفاصيل الخبر

استعراض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" أهم نتائج الأعمال خلال العام المالى 2023/2024 حيث تضمنت الأتى ..



1-شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى انشطة البحث والإستكشاف والإنتاج.

2- فيما بلغ حجم انتاجها حوالى 57 الف برميل زيت خام يومياً.

3-حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً .



4-ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 الف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم .



5- كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج .

6'وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث او اصابات .