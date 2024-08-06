شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوزع 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5.4 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 5.4 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.