الاقتصاد

البنك الأهلي يوزع 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوزع 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.
وقال البنك في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 5.4 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليارات سهم.
وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا