شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يوزع 5.4 مليار ريال على المساهمين عن النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



وقال البنك في بيان على تداول

وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.وقال البنك في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 5.4 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6 مليارات سهم.وأضاف أن حصة السهم من التوزيع 0.90 ريال بعد خصم الزكاة، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 9%.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.