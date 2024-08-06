شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والاستثمار يبحثان تعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب الإستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمكتبه بمدينة العلمين الجديدة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض الفرص الإستثمارية المتنوعة في مشروعات قطاع البترول وتعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب المزيد من الإستثمارات الى القطاع.

وأكد الوزيران أن قطاع البترول يمثل وجهة جاذبة للإستثمارات في ظل فرص الاستثمار الكبيرة والمتنوعة التي توفرها مشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز وخاصة مشروعات البتروكيماويات ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وتوافر المقومات اللازمة ومن أهمها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة لإدارة وتشغيل هذه المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

كما أكدا أهمية الجهود المبذولة كفريق عمل واحد في وزارات الحكومة الجديدة وبتنسيق من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتهيئة مناخ استثمارى إيجابى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.