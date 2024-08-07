غرفة المدينة المنورة تطلق “المعرض الصناعي الدائم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس، معرضاً صناعياً دائماً بمقر الغرفة.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الإنتاج المحلي لمصانع المدينة المنورة، وعرض منتجات الشركات الصناعية الفاعلة في المنطقة، وليكون الوجهة الرئيسية لتجمع أصحاب الصناعات في المدينة المنورة، وتسويق المنتجات للزوار والوفود التجارية والمستثمرين لدى غرفة المدينة المنورة.

ودعت الغرفة المستثمرين والمهتمين الراغبين بالتسجيل، الدخول عبر الرابط التالي : http://mcci.org.sa/A/a/217 .

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