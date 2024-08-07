الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2385.60 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2425.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 27.0561 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3% إلى 877.24 دولار.

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