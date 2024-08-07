الاقتصاد

الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أسعار الذهب قليلاً اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر أيلول.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2385.60 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2425.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 27.0561 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3% إلى 915.20 دولار، كما صعد البلاديوم 0.3% إلى 877.24 دولار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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