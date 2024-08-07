النفط يتراجع 0.27 % إثر زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، الأربعاء، بعد انتعاش وجيز في الجلسة السابقة، وذلك بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما عوض تأثير المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا، أو 0.27%، إلى 76.27 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا، أو 0.34%، إلى 72.95 دولارًا.

وذكرت مصادر في السوق أمس، الثلاثاء، أن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت زيادة مخزونات الخام 176 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس، كما ارتفعت مخزونات البنزين 3.313 مليون برميل مقابل توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.217 مليون برميل، وهي زيادة أكبر من المتوقع.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الأسبوعية اليوم.

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