شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «المملكة القابضة» تقفز 112% إلى 624 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشرككة على تداول

وتضمنت الأسباب: الانخفاض في النفقات المالية، الانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في مكاسب أخرى، بالصافي.

وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والانخفاض في إيرادات التمويل، والارتفاع في مصروف الزكاة، والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وشملت الأسباب: الارتفاع في مكاسب أخرى، بالصافي، والارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في إيرادات توزيعات الأرباح، الانخفاض في مصروف الزكاة.

وتضمنت الأسباب: الانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى. على الرغم من الانخفاض في مكاسب من بيع عقارات استثمارية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.

وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مكاسب من بيع عقارات استثمارية، الانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في إيرادات التمويل.

وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، الارتفاع في مصروف الزكاة، الانخفاض في مكاسب أخرى، بالصافي، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المملكة القابضة في الربع الثاني من 2024 بنسبة 112.4% إلى 624.2 مليون ريال، مقابل 293.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشرككة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.وتضمنت الأسباب: الانخفاض في النفقات المالية، الانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في مكاسب أخرى، بالصافي.وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، والانخفاض في إيرادات التمويل، والارتفاع في مصروف الزكاة، والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.وشملت الأسباب: الارتفاع في مكاسب أخرى، بالصافي، والارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في إيرادات توزيعات الأرباح، الانخفاض في مصروف الزكاة.وتضمنت الأسباب: الانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والانخفاض في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى. على الرغم من الانخفاض في مكاسب من بيع عقارات استثمارية.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.وتضمنت الأسباب: الارتفاع في مكاسب من بيع عقارات استثمارية، الانخفاض في النفقات المالية، والانخفاض في مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، والارتفاع في إيرادات التمويل.وجاء ذلك على الرغم من الانخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، الارتفاع في مصروف الزكاة، الانخفاض في مكاسب أخرى، بالصافي، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والانخفاض في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، والارتفاع في تكاليف الفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى.