“المركزي الروسي” يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدّد البنك المركزي الروسي اليوم، سعر صرف العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 22 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليبلغ 85.1646 روبلًا.

وقام “البنك” بتخفيض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1 كوبيك، ليصل إلى 93.0265 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 4 كوبيكات، ليبلغ 11789 روبلًا.

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