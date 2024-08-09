شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الصيني" يضخ 1.81 مليار دولار في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 12.9 مليار يوان (حوالي 1.81 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما قال البنك المركزي في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما قال البنك المركزي في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).