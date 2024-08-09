شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الصيني" يضخ 1.81 مليار دولار في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 12.9 مليار يوان (حوالي 1.81 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.7%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقًا لما قال البنك المركزي في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

