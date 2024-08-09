شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يواصل تخفيض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 61 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 86.5621 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 29 كوبيكًا ليبلغ 94.1333 روبلًا.

بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6 كوبيكات ليصل إلى 11.8664 روبلًا.

