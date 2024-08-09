شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

علاقات متوترة

الدمام - شريف احمد - تقدمت الصين رسميا بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.وأحالت الصين القضية إلى آلية تسوية النزاعات لدى منظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة، طبقا لبيان صادر عن وزارة التجارة.وأضافت الوزارة أن ذلك بهدف حماية حقوق ومصالح تطوير صناعة المركبات الكهربائية، بحسب البيان الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.وأضاف متحدث باسم الوزارة أن "الحكم الصادر في الاستنتاج المؤقت للاتحاد الأوروبي، يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية ويقوض التعاون العالمي، حول التعامل مع تغير المناخ".وكانت العلاقات بين بكين والتكتل قد وصلت إلى أدنى مستوى لها، في الأشهر الأخيرة، حيث يجعل التكتل سياسته تجاه الصين أقرب إلى سياسة الولايات المتحدة بشأن بكين.يشار إلى أنه بعد أشهر من التحقيقات، توصلت بروكسل في يوليو الماضي إلى استنتاج مفاده أن السيارات الكهربائية تتلقى دعما غير عادل في الصين وأن الواردات من البلاد، تعرض الصناعة للخطر في الاتحاد الأوروبي.وتتراوح الرسوم الإضافية المفروضة على مختلف الشركات المصنعة ما يصل إلى 6ر37% ، وغالبا ما تستمر القضايا التي ترفع أمام هيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية لسنوات.