شكرا لقرائتكم خبر عن بجودة عالية.. 500 طن من التمور تصل لكرنفال بريدة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

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كرنفال بريدة للتمور

الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية التمور الواردة لكرنفال بريدة للتمور، في أسبوعه الأول أكثر من 3. 5 مليون كيلو جرام أي ما يعادل 3500، طن من التمور، كما بلغت عدد السيارات أكثر من 6940 وتخطى عدد الكراتين المليون عبوة حجم 3 كجم .وأكد أمين عام اللجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن الأهداف التصاعدية للكرنفال تحققت من خلال الجودة والابتكارية التسويقية لتمور القصيم، وانتشار جغرافيتها على مستوى المملكة ودول الخليج.وأشار إلى أن اللجان المنظمة للكرنفال، حشدت جهودها لمواجهة الحركة التجارية الحالية والكبيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن التمور المعروضة في ساحات مدينة التمور ذات جودة عالية، وتنوع ملموس.وبين أن تمور السكري تحظى بأولوية ورغبات المتسوقين فيما تتعدد وتتنوع الرغبات الأخرى من أنواع التمور التي تنتجها نخيل القصيم.