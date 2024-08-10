شكرا لقرائتكم خبر عن 536 مليون دولار.. مساعدات أمريكية لدول جنوب الصحراء الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات إنسانية بنحو 536 مليون دولار لدول جنوب الصحراء الكبرى.

وبهذا الإعلان يصل إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى ما يقرب من 3.7 مليارات دولار حتى الآن في السنة المالية 2024. مساعدات أمريكا لدول جنوب الصحراء الكبرى وكيلة وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، قالت إن المساعدات ستمكن الشركاء في المجال الإنساني من الاستجابة للاحتياجات الحرجة لأكثر من ثمانية ملايين لاجئ وطالب لجوء.

وهناك أكثر من 30 مليون نازح داخليًا والمتضررين من الصراعات في جميع أنحاء إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. المتضررون من الأزمات ويأتي بمن فيهم المتضررون من الأزمات في القرن الأفريقي، ومنطقة الساحل، وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هذا بالإضافة إلى العديد من حالات الطوارئ الجديدة والحالات الطويلة الأمد الأخرى.

