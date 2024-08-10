شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع خام برنت إلى 79.66 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا، لتصل إلى 79.66 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا، لتناهز 76.84 دولار للبرميل. أسعار النفط اليوم وحقق خام برنت مكاسب تزيد عن 3.5% خلال الأسبوع الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من أربعة بالمئة.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية إيجابية من صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

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