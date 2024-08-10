بعد الصعود التاريخي.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3460 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.