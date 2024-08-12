شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«طبية» توقع عقدا مع «نوبكو» بـ 23.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) توقيع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% عقدا بقيمة 23.8 مليون ريال مع الشركة الوطنية للشراء الموحد "نوبكو".

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعوية في 15 مايو الماضي، ترسية أمرين شراء باسم شركة الفيصلية للأنظمة الطبية لعقد بقيمة 23.8 مليون ريال مع "نوبكو" والخاص بالمنافسة رقم NPT0028/22 وموضوعه توريد وتركيب وتشغيل أجهزة طبية وفقا لما نصت عليه شروط العقد.

وأوضحت أن مدة العقد 141 يوما من تاريخ إصدار التعميد أو تاريخ ابرام العقد من قبل الطرفين أو أيهما أسبق.

وسيظهر الاثر المالي على نتائج السنة المالية في النصف الثاني للعام 2024.