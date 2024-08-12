شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات الإثنين، عند آخر مستويات العملة الخضراء.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 49.17 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، عند 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.