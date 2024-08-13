شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع طفيف في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك

الدمام - شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا داخل البنوك المصرية، مقارنة بآخر مستويات العملة الأمريكية.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 49.24 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك قناة السويس، 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.وارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني إلى 49.26 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.