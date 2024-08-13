للمرة الثانية.. التموين تخفض سعر الأرز الأبيض في منافذها

الشارقة - اميمة ياسر - خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأرز الأبيض المحلى بسعر24 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيها، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها.

وتم تخفيض سعر الأرز للمرة الثانية بعدما كان بـ26 جنيها للكيلو ، كما يتم أيضا توفير كافة المنتجات واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ،وأقل من الأسواق الأخرى .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد خفضت أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.