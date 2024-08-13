شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 2765 مركبة فورد (F-150) لوجود خلل في ناقل الحركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استدعت وزارة التجارة 2,765 مركبة فورد "F-150" موديل 2014، لوجود خلل في مستشعر ناقل الحركة الأوتوماتيكي قد يؤدي إلى انخفاض سرعة المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من فقدان السيطرة على المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيلين المحليين شركة توكيلات الجزيرة على الرقم المجاني (8007492222)، وشركة محمد يوسف ناغي على الرقم المجاني (8001240218) لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة.

