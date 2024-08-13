الاقتصاد

أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

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واس- لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2869 دولار أمريكي، بزيادة 0.79 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1700 يورو بزيادة 0.20 %.

الأسهم البريطانية

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30 %.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 24.98 نقطة، ليصل إلى 8235.23 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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