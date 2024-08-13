شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2869 دولار أمريكي، بزيادة 0.79 %، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1700 يورو بزيادة 0.20 %. الأسهم البريطانية وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30 %.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 24.98 نقطة، ليصل إلى 8235.23 نقطة.