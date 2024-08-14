شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 13-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 13-8-2024.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهما: أسمنت سيناء، والمصرية للدواجن، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والإسماعيلية مصر للدواجن. البورصة تخسر 16 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.025 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 851.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 105.3 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.36%، والعرب على 12.09%، واستحوذت المؤسسات على 27.57% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.42%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.6 مليون جنيه، 56.5 مليون جنيه، 309.7 ألف جنيه، 258.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 315.4 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29331 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 35885 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 12680 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6570 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9457 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2825 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 7352 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1758 نقطة.

وصعدت أسهم 36 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 12.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.95%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 47.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.66%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.846 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 63.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.41%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 37.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- حديد عز بسعر إغلاق 92.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.62%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 16 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 40.600 بنسبة تراجع بلغت 4.22%.