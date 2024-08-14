شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع.

وصعد مؤشر "داو جونز" بأكثر من 1% أو بما يعادل 408 نقاط إلى 39765 نقطة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7% أو بما يعادل 90 نقطة إلى 5434 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.45% أو بما يعادل 407 نقاط إلى 17187 نقطة.